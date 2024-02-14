Капитан националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Андрей Искра ликвидирован на Авдеевском направлении. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Шепот фронта».

Искра возглавлял одно из подразделений 3-й штурмовой бригады, которую перебросили в Авдеевку по приказу нового главкома ВСУ Александра Сырского. Перед ним была поставлена задача «деблокировать» город и удержать его на фоне мощного наступления ВС РФ.

Известно, что Андрей Искра вступил в нацбат «Азов» уже в первые дни его существования.

Напомним, Сырский в интервью западным СМИ заявил о переходе украинской армии в оборону. Он пообещал президенту Владимиру Зеленскому «беречь личный состав», однако сразу же бросил в Авдеевку лучшую штурмовую бригаду.