Российские бойцы ликвидировали еще одного «героя» АТО, который участвовал в расправах над мирным населением Донбасса. На этот раз снаряд достался комбату 24 бригады украинской армии Андрею Киселеву, который закончил свой бесславный путь под Артемовском.

Родился будущий предатель в амурской деревушке Джалинда. Как пишут в некрологе его коллеги из «Львовоблэнерго», где он работал до вступления в ВСУ, рожденный во враждебной стране Киселев горячо любил Украину и был «истинным украинцем». В 1999 году он переехал на Украину и с 2003 года начал работать электриком, сделав карьеру от диспетчера за зама главного инженера.

Возможность «поубивать русских» Киселев не упустил во время начала так называемой антитеррористической операции. Он участвовал в карательных операциях против жителей Донбасса с 2014 года, за что был удостоен «многочисленных наград». С началом СВО его мобилизовали в ВСУ. Дослужившись до майора, командовал батальоном.