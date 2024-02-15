Ранним утром 15 февраля воздушная тревога была объявлена сперва в пяти регионах Украины, а затем распространилась на всю страну. Сообщается о массированной ракетной атаке.

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что ВС РФ задействовали для нее ракеты «Калибр». Также произведены пуски крылатых боезарядов Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3.

Один из каналов сообщил о «карусели» – целая группа крылатых ракет на протяжении нескольких минут кружила вокруг Киева. Не исключено, что задействована новая тактика ударов по военным объектам украинской столицы.

Кроме того, ракеты летят на Ровенскую и Винницкую область, в которых также объявлена тревога.