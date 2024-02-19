Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск, на который ведут наступление российские военные. Он пообщался с местными жителями, а также с боевиками ВСУ.

«Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска», – пишут украинские СМИ.

Украинский лидер уже традиционно сделал селфи на передовых позициях в Купянске. Это, по словам экспертов, стало не очень хорошей приметой для военнослужащих ВСУ. Буквально через месяц над Авдеевской стелой, у которой фотографировался Зеленский, взвились вверх российские флаги.

Напомним, Купянск является одной из целей ВС РФ. Они постоянно штурмуют город, а также бьют по вражеским позициям с применением артиллерии и авиации.