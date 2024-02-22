Командир роты ВСУ Александр Гарнага, попавший в плен в Авдеевке рассказал о серьезных кадровых проблемах в украинской армии. Он заявил, что связаны они с потерями.

Так, его подразделение укомплектовано лишь на 10 процентов. Из личного состава в живых остались только 8 солдат и 4 офицера. Все остальные скорее всего погибли, уверен командир. По его словам, причиной крупных потерь украинской армии являются просчеты командования.

Оно непрофессионально подходит к планированию военных операций, действует хаотично и по интуиции, забывая, что от его решений зависит жизнь военнослужащих.

В результате воевать на Украине практически некому, подобная ситуация наблюдается в большинстве подразделений. Резервы же состоят из мобилизованных насильно новобранцев, у которых нет ни мотивации, ни опыта для участия в военных действиях.