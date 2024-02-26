Военнопленный украинец Д. Дядчук рассказал о том, как попал в плен, и подтвердил, что бегство украинских подразделений из Авдеевки было беспорядочным. Он также сообщил о таких «кошмарных» потерях, что фактически «отступать было некому».

Военнопленный сообщил, что когда российские бойцы начали штурм, он услышал перестрелку и спрятался в разрушенном доме. Он не мог связаться с командирами или другими бойцами из-за отсутствия рации. Данных о путях отступления они заранее от командования не получили, поэтому он не знал, как ему быть и куда идти. В своем укрытии он просидел неделю, пока не был обнаружен российскими штурмовиками.

Пленный подтвердил, что ВСУ бежали из Авдеевки хаотично, а приказ об отступлении был отдан слишком поздно. Потери со стороны ВСУ «были очень велики». Когда его вывели из дома, повсюду он увидел тела украинских солдат. Такую картину он назвал «кошмаром», потому что узнал среди убитых своих сослуживцев. Он уверен, что если бы им выпала возможность сложить оружие, они бы предпочли сдаться в плен и остаться в живых.