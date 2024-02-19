Пленные боевики ВСУ на допросах дают показания как «под копирку». Они упрямо твердят, что были только недавно переброшены в Авдеевку и не имеют никакого отношения к ударам по жилым домам в Донецке, передает «Пятый канал».

Оказавшиеся в плену боевики любой ценой хотят избежать наказания за многолетние обстрелы столицы ДНР и поэтому на допросах повторяют одно и то же – были призваны 1-2 недели назад, в Авдеевке находятся только 2-3 дня, за это время успели только получить каску и бронежилет.

Напомним, Авдеевка сейчас полностью под контролем российский войск, в настоящий момент продолжается зачистка города, разминирование дорог и зданий.

Боевики ВСУ вышли из города далеко не в полном составе, очень многие из-за отсутствия координации и связи с другими подразделениями оказались в плену либо погибли под ударами российской артиллерии.