Британское издание Daily Mail опубликовало информацию о предстоящем байопике о Майкле Джексоне. Главная роль досталась племяннику короля поп сцены – 27-летнему Джафару Джексону.

Биографический фильм о Майкле Джексоне расскажет не только известные факты о жизни певца, но и затронет ту часть жизни знаменитости, о которой мало кто знает. Создатели предстоящей картины стремятся создать как можно более полную версию биографии всемирно известного артиста.

Джафар Джексон был утвержден на роль знаменитого певца. Как сообщил источник издания. Племянника Майкла Джексона взяли на роль певца из-за его невероятного внешнего сходства. А 27-летний Джафар рассказал, что невероятно горд тем, что воплотит образ знаменитого дяди на экране.

Режиссером предстоящего фильма стал Антуан Фукуа, а сценарий принадлежит Джону Логану.

«Лента представит зрителям захватывающий и честный образ блестящего, но сложного человека, который стал королем поп-музыки. Как никогда раньше, зрители смогут взглянуть изнутри на одного из самых влиятельных, новаторских артистов», заявили создатели байопика.