Авдеевка много лет оставалась самым крупным и мощным укрепрайоном украинской армии. Политическое и военное руководство страны было уверено, что России никогда не взять город, поэтому когда он был освобожден ВС РФ, это стало для Киева полнейшей неожиданностью, уверен писатель Армен Гаспарян.

На радио Sputnik он объяснил, что русский триумф в Авдеевке захватил ВСУ врасплох.

«Что касается Авдеевки: наверное, потом будут очень долго разбирать всю эту операцию. В том числе по той причине, что русский триумф явился абсолютной неожиданностью для Украины. Авдеевка была самым крупным укрепрайоном, кто-то говорит, что вообще единственным таким. Ее строили на протяжении десяти лет… Они были убеждены, что никогда в жизни русским Авдеевку не взять. Русские взяли», – подчеркнул писатель.

Он добавил, что в Авдеевке всплыла наружу проблема с боеспособностью украинской армии. Широко разрекламированная элитная 3-я штурмовая бригада, состоящая из боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России), показала, что в реальности ни на что не способна.

Два из пяти подразделений, брошенных в Авдеевку, моментально оказались в котле. Еще три даже не стали входить в город, понимая, что это бессмысленно. Теперь, по словам Гаспаряна, командование ВСУ должно ответить на вопрос – если так ведут себя «лучшие» и «элитные», то чего стоит ждать от остальных.