Роберт Гараев, написавший книгу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», высказал мнение, что группировки в Казани были проектом спецслужб. На встрече с читателями в Екатеринбурге он объяснил свою точку зрения.

По словам Гараева, КГБ обратило внимание на неформальную молодежь в Казани и опасалось, что она может «что-то затеять». Группировки создавались в качестве противовеса, они должны были сдерживать «неформалов».

Автор книги пояснил также, что Казань превратилась в город-миллионник и практически сразу в городе начали появляться молодежные группировки. Их количество достигло 140, хотя в Уфе и Свердловске подобных формирований было намного меньше.

Напомним, по книге Гараева режиссер Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».