На съемках очередного выпуска программы «Это нормально» на телеканале ТНТ певец Шура затеял словесную перепалку с одним из гостей, после чего «психанул» и ушел из студии.

Новую программу ведут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Они обсуждают самые разнообразные вопросы, вплоть до самых пикантных. Темой программы с участием Шуры были вечеринки и допустимость брать на них с собой детей.

Один из гостей сперва говорил по теме, однако потом позволил себе выпад в сторону Шуры. Певцу не понравились его негативные высказывания, что привело к конфликту. Страсти раскалились не на шутку, но в какой-то момент исполнитель ушел из студии.

Ведущие пояснили гостю его неправоту и попросили его уйти, после чего певец вернулся на свое место.