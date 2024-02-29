Сверхпопулярную во второй половине 90-х годов прошлого столетия группу «Руки вверх!» крышевали бандиты. Об этом рассказал основатель и солист музыкального коллектива Сергей Жуков.

Группа не была замечена в многочисленных скандалах на эстраде, поэтому поклонники считали ее весьма душевой и доброй. Однако от сотрудничества с криминалитетом ей увильнуть не удалось.

«Мы начали в 1996-1997 годах, времена были страшные, и это накладывало свой отпечаток на творчество группы. Мы тоже работали под крышей, нас крышевали, были разборки, но об этом никто никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайну», — рассказал Жуков.

Он отметил, что бандитские группировки брали себе часть доходов от концертов, но за это «обеспечивали безопасность» коллектива.