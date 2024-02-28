Выяснилось, какой именно дрон-камикадзе использовался для уничтожения американского танка «Абрамс» в зоне проведения специальной военной операции. По словам представителя Симбирского конструкторского бюро, речь идет о беспилотнике «Пиранья», разработанном в Ульяновске.

«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчёта, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша “Пиранья”. А потом уже информация появилась в новостях и телеграм-каналах с кадрами горящего Abrams», – цитирует источник агентство ТАСС.

Представитель СКБ также добавил, что «Пираньи», которые используют особую рабочую частоту и не попадают под воздействие вражеской РЭБ, уничтожали и фортификации противника, и его боевую технику. Так уж вышло, что именно эти дроны расправились с первым «Абрамсом», задействованным ВСУ на поле боя.