В российские кинотеатры 1 февраля вышла в прокат комедия «Конец Славы» (16+) с Павлом Деревянко в главной роли. Его персонаж по сюжету, заживо похоронил себя, чтобы начать жизнь с нуля, а заодно и воскресить угасшую карьеру.

Избалованный популярностью актер Слава, роль которого как раз и исполняет Деревянко, внезапно потерял все, что имел. У него возникли проблемы с семьей, все контракты расторгнуты, популярность куда-то испарилась. Казалось бы, остается лишь уйти в глубокую депрессию, но Слава находит выход из положения. Вместе со своим агентом он хоронит сам себя заживо, чтобы вернуть все, что потерял.

Для Славы это оказывается увлекательным развлечением, но его планы разрушает несчастный случай. Единственного человека, который знал о том, что актер жив, сбивает машина, а сам он остается в гробу и никак не может выбраться оттуда самостоятельно.

Помимо Деревянко, в фильме снялись Дарья Урсуляк и Наталья Хорохорина, Ян Цапник и Екатерина Климова, Сергей Чирков и другие актеры.