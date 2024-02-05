Все серьезные современные ученые признают факт прихода в мир Иисуса Христа, заявил патриарх Московский и всея Роси Кирилл. При этом он отметил, что многие отвергают божественное происхождение Иисуса из Назарета.

«Но это больше вопрос веры, чем науки», – цитирует патриарха РИА Новости.

По словам Кирилла, лишь малограмотные и отсталые люди могут отвергать факт пришествия Христа в наш мир. Ранее студентам-историкам давали на занятиях материалы, опровергающие реальность Иисуса. Однако сейчас ситуация изменилась и эти «факты» считаются антиисторическими и антинаучными.

Предстоятель РПЦ отметил, что ученые признают реальность Иисуса Христа и больше не пытаются опровергать факт его пришествия, так как сделать это практически невозможно.