Несколько пассажиров авиакомпании JetBlue помогли членам экипажа задержать пьяного дебошира на борту самолета, следовавшего в Нью-Йорк. Соответствующие кадры публикует в своем материале издание Daily Mail.

30 января во время перелета из Лондона в Нью-Йорк на борту самолета авиакомпании JetBlue пьяный мужчина устроил дебош. Члены экипажа не могли сдержать пьяного дебошира, поэтому им на помощь пришли пассажиры авиарейса. Четверо мужчин с трудом смогли уложить дебошира на пол в проходе между сиденьями.

«Хорошо, что им удалось задержать агрессивного мужчину иначе членам экипажа пришлось бы отменять рейс и возвращаться в аэропорт вылета», – отметила одно из пассажирок.

Автор материала отметил, что мужчина во время полета выпил бутылку спиртного и начал вести себя агрессивно по отношению к членам экипажа. После приземления в аэропорту назначения мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.