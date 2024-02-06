Бортпроводница пыталась высадить из самолета американку, которая явилась на борт без бюстгальтера, пишет Yahoo News Australia.

Издание рассказало, что американка, перемежающая бизнес с диджейством, пыталась улететь из Новой Зеландии в Сан-Франциско. Она выбрала для перелета авиакомпанию Delta Airlines. Когда все пассажиру уже расселись по местам, бортпроводница подошла к американке и попросила выйти из салона. Недоумевающая американка подчинилась. После этого бортпроводница обвинила ее в оскорбительном наряде и потребовала прикрыть срам.

Американка заявила, что испытала шок. Она накинула на мешковатую белую рубаху куртку и вернулась на место. Однако подобные оскорбления терпеть не стала. После перелета она обвинила сотрудников компании в дискриминации. В компании оправдались тем, что приличный вид пассажиров, который не смущает окружающих, – требование официальной политики Delta Airlines.