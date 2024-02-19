Отец летчика Никиты Кирьянова заявил, что осенью прошлого года уже слышал сообщения о гибели предателя Максима Кузьминова. Но тогда они не подтвердились.

Кирьянов находился в одном вертолете с изменником и был им убит при угоне винтокрылой машины. У отца Никиты есть серьезный повод желать предателю смерти, но он хочет дождаться официальной информации.

«В любом случае хочу дождаться официального подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова», – заявил старший Кирьянов.

Напомним, ранее в испанской прессе появились сообщения о расстреле Кузьминова в паркинге. Эту информацию подтвердило ГУР Украины. Однако «Военное обозрение» пишет, что заявления о гибели предателя пока не нашли подтверждения. Не исключено, что найденное тело принадлежит другому человеку.