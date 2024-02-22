В феврале текущего года в Испании был убит российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, которым в минувшем году был угнан российский военный вертолет на территорию Украины. Журналистам RT удалось побеседовать с отцом Кузьминова, который озвучил свою версию гибели сына.

По словам мужчины, его могли убить украинские спецслужбы, ведь если человек предал свою страну, то он теряет уважение и среди «своих» и среди «чужих». Он уверен, что в поступке сына какую-то роль могла сыграть его мать, которая еще 15 лет назад жила за рубежом. Мужчина предполагает, что ее «завербовали», однако какая страна это сделала – не пояснил.

«Мне кажется, в любом случае тут какую-то роль (в предательском поступке Максима Кузьминова) сыграла мать», – заявил мужчина.

О гибели Максима Кузьминова стало известно 19 февраля. Его тело было обнаружено в Испании. По неофициальным данным, у погибшего был обнаружен паспорт гражданина Украины, являющийся фальшивым. Кроме того, по информации источника, в теле Кузьминова присутствовало более десятка пулевых ранений.