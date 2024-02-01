Отец 24-летней девушки, которая была арестована за радужные серьги в Нижнем Новгороде, рассказал подробности ее задержания. Он отметил, что следователи интересовались одним из ее друзей.

Телеграм-канал Baza напомнил, что девушка была задержана после появления в Сети видеоролика, на котором она демонстрировала символ ЛГБТ (запрещенное в России движение).

На записи, помимо девушки с серьгами, был парень в розовой кофте, на котором разглядели значок с украинским флагом. Именно он больше всего заинтересовал правоохранителей.

Девушка рассказала следователям, что практически не общалась с молодым человеком в реальной жизни. В основном их разговоры велись через интернет.

Серьги, за которые нижегородку арестовали на 5 суток, представляют собой окрашенное в семь цветов радуги украшение в виде лягушки.