Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Запад допускает грубейшую ошибку считая, что время работает против России. Напротив, оно позволяет Москве еще больше усиливаться, что делает затягивание конфликта абсолютно бессмысленным, передает РИА Новости.

По словам Орбана, Будапешт хотел бы верить в то, что посылает деньги Украине от ЕС на мир. И в желание Запада достичь мира поставкам в Киев вооружений. Однако это заблуждение.

В США и Европе считают, что чем дольше затянется конфликт, тем лучше станут позиции Украины. Но это не так. Верно обратное – время работает только на Россию. Чем дольше противостояние будет продолжаться, тем сильнее она станет. И тем больше людей погибнет. При этом расклад сил никогда не изменится в пользу Украины. И если это действительно так, никакого смысла в продолжении конфликта нет.