«Российская газета» сообщила об уничтожении двух эшелонов с личным составом ВСУ на Донецком направлении. Также в Сети появилось видео, подтверждающее удар по цели ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер».

На кадрах, выложенных телеграм-каналом «Изнанка», видны вражеские эшелоны. Спустя несколько секунд по ним попадает баллистическая ракета «Искандер» и раздается мощный взрыв.

Место и время действия не сообщаются. Также неизвестно количество боевиков ВСУ, уничтоженных этим ударом.

ОТРК «Искандер» — это ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения ключевых объектов военной и промышленной инфраструктуры противника, защищенных системами ПВО-ПРО. Дальность поражения целей составляет 500 километров. На Украине неоднократно заявляли, что имеющиеся в распоряжении ВСУ средства противовоздушной обороны не способны сбивать ракеты этого ОТРК.