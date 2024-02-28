Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры удара российской авиабомбы ФАБ-1500 по ТЭЦ в Курахово, которая использовалась украинскими боевиками. ВКС модно атаковали позиции противника и частично разрушили здание.

Напомним, Курахово остается под контролем ВСУ, причем именно оттуда сейчас прилетают вражеские снаряды по Донецку. По мнению экспертов, Курахово вместе с Покровском и Селидово станет следующей целью ВС РФ.

Удары авиабомбами подтверждают это. Российские ВКС используют боезаряды с УМПК, которые способны планировать около 40-50 километров, чтобы не дать противнику настроить новых фортификаций в Курахово и длительное время удерживать этот населенный пункт.

Подробности атаки, число уничтоженных боевиков ВСУ пока не известно.