Операторы российского БПЛА Zala использовали дроны-камикадзе «Ланцет» для уничтожения американской полевой гаубицы M777 и артиллерийской установки Д-30. Подробности об этом сообщил «Известиям» командир батареи с позывным «Ладога».

Он заявил, что приоритетной задачей его подразделения является прикрытие пехоты. Поэтому «Ланцеты» используются в основном для уничтожения вражеских реактивных систем залпового огня, артиллерийских установок, танков и другой бронетехники.

Первым делом в воздух поднимается разведывательный беспилотник Zala, который следит за перемещениями ВСУ и обнаруживает цели. Затем по ним бьет «Ланцет». При этом боевики противника не пытаются сбивать дрон-камикадзе, так как он летит на большой скорости.

«Если его видят, то сразу разбегаются. Боевики боятся его, ведь если останутся на месте, их сразу можно будет поразить», – пояснил «Ладога».

Он также отметил, что за минувший месяц барражирующими боеприпасами было уничтожено около 6-7 танков, включая немецкий «Леопард», несколько артиллерийских установок и РСЗО. При этом подразделение не сортирует вражеское вооружение на западное и украинское, уничтожается все без разбору.