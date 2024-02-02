Бывший депутат Верховной рады Олег Царев прокомментировал заявления Службы безопасности Украины об аресте его собственности в Крыму. Также он высмеял СБУ, заявившую, что изъяла квартиру экс-парламентария в Днепропетровске.

«СБУ одержала громкую перемогу (победу) и отчиталась о проделанной работе. Разгоняют в новостях… Не знаю, кто тот несчастный, чью квартиру конфисковали в Днепропетровске — у меня нет квартиры в Днепропетровске», – цитирует Царева РИА Новости.

Политик заявил, что посмеялся из-за решения «арестовать» его имущество на Крымском полуострове.

Он также отметил, что всю его собственность на украинской территории ранее поделили между собой Астион, Корбан и другие «сотоварищи» олигарха Игоря Коломойского, который в данный момент сам находится в СИЗО.