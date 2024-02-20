Офицеры ВСУ связывались с российскими военными, сообщали координаты своих отдельных точек в Авдеевке и просили не наносить по ним удары. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Командиры украинских подразделений называли те места, где находились раненые бойцы.

«На Пятнашку по связи даже выходили украинские командиры, которые давали точки и просили ее не бомбить. Дескать, там их трехсотые, заберите, пожалуйста. И наши забирали и эвакуировали в безопасную зону», – рассказал военкор.

Он отметил, что система военного руководства на Украине давно пошла прахом. Командиры не понимают, как им вести боевые действия с военнослужащими, которых в буквальном смысле пригоняют на передовую силой, без какой-либо подготовки, без снаряжения и экипировки. Многие даже не получают оружие, что делает их абсолютно бесполезными.