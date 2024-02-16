Отставной украинский офицер Игорь Лапин на телеканале «Прямой» откровенно заявил, что Украина совсем скоро может сдать областной центр Запорожье. Он отметил, что жители города уже готовятся к этому, так как власти страны не торопятся выделять деньги на оборонительные сооружения.

По словам офицера, Киев сумел найти средства, чтобы запустить «Единый марафон», который 24 часа в сутки вещает о мифической будущей победе. Также он выбросил миллионы гривен на голосование в «Дии» (приложение – аналог портала Госуслуг) и на Евровидение. Но вот на «зубы дракона» для защиты Запорожья и подконтрольных ВСУ районов области денег не хватило.

«Мне одна из моих зрительниц на “Youtube” написала: “Так что, квартиру в Запорожье продавать, сдадут?” То есть у людей сейчас такое настроение на земле», — заявил Лапин.

Он добавил, что с таким подходом Киев продолжит терять территории. Средства нужны не только на «зубы дракона», но и на мобилизацию, однако выделять их никто не торопится. А без денег ВСУ останутся и без артиллерии, и без другого вооружения и будут вынуждены сдавать города один за другим.