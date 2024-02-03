Командир батареи САУ 2С3 «Акация» капитан Николай Никонов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени Он был представлен к награде за действия в районе Попасной в Луганской народной республике, рассказала «Российская газета».

Российские ВС намеревались выбить боевиков ВСУ из села, но предварительно требовалось провести артподготовку. При этом из-за использования украинцами средств радиоэлектронной борьбы не было возможности поднять беспилотные аппараты для корректировки огня. Поэтому Никонов решил стать корректировщиком сам.

Он подобрался к противнику практически вплотную и спрятался на чердаке одного из домов, чтобы наблюдать за ВСУ через бинокль и наводить на них огонь артиллерии. Идея сработала, но боевики быстро обнаружили корректировщика и открыли по дому огонь из минометов. В результате капитан получил тяжелое ранение.

Бойцы ВС РФ сумели все же эвакуировать офицера. Они взобрались на чердак, ввели Никонову лекарство, чтобы снять сильную боль и доставили военнослужащего в безопасное место.