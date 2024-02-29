В Одесской области женщины со скандалом вынудили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), которые пытались провести мобилизационные меры в отношении военнообязанных мужчин, отступить. Соответствующие кадры были сняты в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Видео было опубликовано в Телеграм-канале «Новости Одесса».

На видеозаписи местные жительницы очень активно возмущались, почему сотрудники военкоматов осуществляют попытки мобилизации молодых парней. Женщины спрашивают представителей ТЦК, на каком основании они требуют предоставление документов.

«Зачем вы забираете ребят? Почему маску надели? Идите на нулевую позицию, а не тут забирайте ребят, уже всех забрали», – заявили на видеозаписи женщины.

Отметим, что на Украине активно продолжаются меры по мобилизации гражданского населения. Сотрудники ТЦК нередко применяют силу в отношении граждан. Ранее сообщалось, что военкомы использовали при попытке мобилизации мужчины газовый баллончик.