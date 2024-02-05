Российские ВС будут «динамично» уничтожать американские танки Abrams, которые ВСУ бросили в бой от безысходности, уверен военный эксперт Влад Шлепченко. Он отметил, что Киев задействует боевые машины для контрнаступления на Донбассе, но в зимний период «Абрамсы» станут легкой целью для ВС РФ.

Как только ВСУ потеряют несколько танков, США будут требовать вернуть их обратно, чтобы не портить репутацию, заявил аналитик. Он напомнил, что после уничтожения первых британских «Челленджеров» украинские военные перебросили их подальше в тыл и больше ни одного танка от Великобритании на поле боя не появлялось.

То же самое будет и с «Абрамсами». США совсем не нужно, чтобы их основные танки опозорились на весь мир.