Российские подразделения разрезают на две части авдеевский гарнизон ВСУ, что еще больше ослабит украинскую оборону.

«Военная хроника» поясняет, что наши бойцы уже пересекли железнодорожный мост и уверенно идут вперед по улицам Леси Украинки и Сапронова. В этом районе становится все отчетливее разрезание украинской группировки на две части, а также вырисовывается российская тактика дальнейших действий.

В командовании ВСУ это хорошо понимают, однако войска отводить не торопятся. Повторяется артемовская история, когда бои за город превратились для украинцев в мясорубку без видимых шансов на успех. Президент Украины Зеленский настаивает на удержании Авдеевки, не желая понять очевидное – как только ВС РФ завершат маневр, они ослабят группировку ВСУ и получат возможность закрыть ее в котле и уничтожить.