Китайский блогер нашел необычный способ «свести с ума» операционную систему Windows 11 от Microsoft. Он пояснил, что для этого достаточно выставить в ОС дату 1 января 10 000 года.

Издание MyDrivers рассказало, что блогер сумел обойти ограничение операционной системы. В ней невозможно через штатные настройки установить даже трехтысячный год. Однако использование программы для редактирования загрузчика BCDedit позволило добиться результата.

Блоге установил дату 31 декабря 9999 года, а время поставил 23:59. Спустя минуту Windows 11 сломалась – она произвела сброс настроек до заводских. Также все имеющиеся на диске приложения стали загружаться очень медленно.

Попытка перезагрузить ОС не исправила ситуацию. По мнению экспертов, систему нужно переустанавливать, так как другие методы не позволят восстановить ее нормальную работу.