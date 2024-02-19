Российские ВС установили контроль над Авдеевкой и Марьинкой, они довольно успешно продвигаются в Новомихайловке, что дает возможность начать масштабное наступление на Угледар, пишет американская New York Times.

Украинские военные рассказали корреспондентам издания, что Россия высвободила силы и теперь может ударить по Угледару, который находится в 55 милях от Авдеевки. Кроме того, целью может стать и Работино – населенный пункт в Запорожской области, который ВСУ то захватывали, то снова теряли в ходе летнего контрнаступления.

Напомним, сейчас бои переместились в район населенного пункта Ласточкино, расположенного неподалеку от Авдеевки. Именно туда украинское командование перебросило боевиков после их выхода из города.