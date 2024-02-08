Бойцы ВСУ стали все чаще покидать позиции из-за неуверенности в дальнейшей помощи Запада. Они дезертируют, понимая, что без оружия и боеприпасов от США и Европы надеяться на что-либо совершенно бессмысленно, рассказал в интервью The New York Times капитан украинской армии Олег Войцеховский.

Представитель разведывательного подразделения уточнил, что пока число дезертиров не слишком велико. Однако случаи ухода с позиций происходят регулярно, что не может радовать командование, передает портал Ura.ru.

При этом Войцеховский заявил, что даже в условиях недостатка боеприпаса и увеличения случае дезертирства ВСУ все же должны выполнять свои задачи.

Ранее издание «Взгляд» опубликовало рассказ украинского офицера, из подразделения которого дезертировало 20 военнослужащих из 114. Но некоторые все же одумались и вернулись.