Примерно от 850 до 1000 военнослужащих ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении украинской армии из Авдеевки. Точную численность сейчас назвать невозможно, пишет издание The New York Times после общения с чиновниками НАТО и двумя боевиками ВСУ.

«Коммерсантъ» отмечает, что украинское командование сможет назвать точные цифры лишь после того, как закончится хаотичное отступление и подразделения займут оборонительные рубежи за пределами Авдеевки. Для этой цели они пока выбрали Ласточкино.

Ранее Минобороны РФ сообщало о гибели полутора тысяч военных противника при выходе из Авдеевки. Информацию о том, что многие боевики попали в плен озвучивал также украинский генерал Александр Тарнавский. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о гибели 2,4 тысячи военнослужащих противника за 17 и 18 февраля.