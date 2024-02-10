В марте украинская армия столкнется не только со снарядным голодом, но еще и с нехваткой боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов. Это еще более серьезная проблема, так как Киев исчерпает возможность прикрывать объекты военной инфраструктуры и ВПК от ракетных атак ВС РФ, пишет американское издание The New York Times.

Авторы публикации, представленной «Московским комсомольцем» отмечают, что у боевиков ВСУ в зоне специальной военной операции уже не хватает оружия. К марту ситуация ухудшится, если США не примет срочное решение о продолжении поставок вооружений на Украину.

«Пройдет еще как минимум пара месяцев, прежде чем отсутствие возобновления помощи окажет широкомасштабное воздействие. Но без этого, добавляют чиновники, трудно представить, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя», — пишет NYT.

Конгресс все еще не принял законопроект. Президент США Джо Байден, который ежедневно пытается убедить парламентариев сделать это, допустил, что Украина вполне может остаться без новых пакетов военной помощи.