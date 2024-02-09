Украинский Telegram-канал «Резидент» рассказал, что генерал Александр Сырский, назначенный на пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного, пообещал удержать Авдеевку. Вполне возможно, что именно это обещание сподвигло президента Украины Владимира Зеленского назначить его на эту должность.

Напомним, украинский лидер заявил, что в 2024 году Украина еще может достичь успеха за счет обновлений в рядах Вооруженных сил. Также он напомнил, что именно под командованием Сырского ВСУ достигли локальных успехов в Харьковской области в 2022 году. Также генерал якобы успешно провел Киевскую оборонную операцию.

Не упомянул Зеленский всего несколько деталей. За колоссальные потери, которые ВСУ несли во всех операциях, организованных Сырским, его давно называют «генерал 200» и «мясник». Кроме того, именно новый главком ВСУ в свое время клятвенно пообещал Зеленскому не сдавать Артемовск (Бахмут). И бросил в мясорубку новые подразделения.

То обещание выполнено не было. Сейчас в Авдеевке ситуация повторяется, так как ситуация для ВСУ безнадежна. Можно уверенно прогнозировать, что новый главком будет бросать туда новые резервы и проводить мясные штурмы, что в разы увеличит потери украинской армии, но не поможет удержать город.