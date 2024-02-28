Вокруг педагога из Куйбышева разразился нешуточный скандал из-за личных фотографий, опубликованных в соцсетях. На учительницу поступила жалоба, что она якобы публикует на своей страничке фотографии непристойного характера.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова заявила, что жалоба в отношении педагога была официальной. Заявитель требовал увольнения учительницы с учебного заведения. По его мнению, педагог опубликовала снимки интимного характера, являющиеся, по его мнению, недопустимыми.

Как сообщили в Министерстве образования Новосибирской области, в снимках педагога не обнаружено никаких непристойностей. На снимках, предоставленных вместе с жалобой, учительница целует и обнимает своего супруга. Также есть снимок, где она целует подругу в щеку.

Известно, что учительница сейчас ожидает рождения ребенка, поэтому данная ситуация огорчает ее вдвойне. В ответ беременная учительница написала заявление в отношении автора жалобы в Следственный комитет. Этому человеку теперь грозит уголовная статья «Клевета».