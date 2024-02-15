Участник проекта «Экстрасенсы. Реванш» рассказал о непростых взаимоотношениях с медиумом Александром Шепсом, который сейчас входит в жюри.

Он сообщил «Комсомольской правде», что Шепс открыто ему вредит, не давая выполнять поставленные задачи. Он якобы помогает тем участникам, к которым испытывает личную симпатию, сглаживает проблемные моменты, а по отношению к Турчину ведет себя предвзято.

«В одном испытании он меня жестко «загасил» и помешал найти человека, но этот фрагмент в итоге вырезали из версии, которую повторяли по ТВ», — высказался Турчин.

Мнения поклонников программы разделились. Одни выступают за Шепса и заявляют, что Никита придумывает истории о предвзятом отношении к нему. Другие, напротив, считают, что Турчин прав, а Александр не должен входить в жюри.