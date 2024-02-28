Соединенные Штаты модернизируют армию и в рамках этого процесса разрабатывают новейшие виды оружия для «новой большой войны», пишет издание The National Interest.

Авторы публикации отметили, что если в предыдущие годы вооружение создавалось в основном для «борьбы с повстанцами» в разных уголках планеты, то сейчас упор делается на полноценную войну между двумя и более странами.

К оружию, которое подойдет для подобных боевых действий, эксперты отнести БМП XM30, которые должны стать заменой «Брэдли-2», легкие танки M10 Booker со 105-мм оружием и двумя пулеметами калибров 7,62 и 12,7 мм. Боевые машины могут набирать скорость в 72 километра в час.

Также к «оружию будущего» американской армии авторы отнесли наземные, подводные, надводные и летательные беспилотные аппараты.