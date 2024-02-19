Американское издание New York Times называют сложившуюся для ВСУ ситуацию «самой опасной» с момента начала специальной военной операции.

Журналисты поясняют, что ВС РФ наступают сразу на пяти важных для Киева направлениях – Работинском, Авдеевском, Кременском и Марьинском. При этом в их распоряжении имеется не менее 110 тысяч военнослужащих в районе Красного Лимана и Купянска, а также 40 тысяч – в Мариуполе.

Цель ВС РФ, по мнению американских журналистов – это возврат под своей контроль тех территорий, которые пришлось оставить в ходе контрнаступления противника в 2022 и начале 2023 года.

При этом Украина столкнулась с серьезными проблемами. Приостановленная военная помощь США не дает ей возможности получать новые партии боеприпасов, чтобы снабдить ними свои подразделения на линии фронта, примерно составляющей 1000 километров.