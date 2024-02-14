Активисты на Украине заявляют, что ВСУ недооценили атакующие возможности России. Они не ждали, что РФ начнет наносить столь мощные удары и поведет наступление практически по всей линии фронта, сообщило РИА Новости со ссылкой на немецкого обозревателя Юлиана Рёпке.

Он назвал «ужасными» сводки с фронта, а также отметил, что российский военно-промышленный комплекс быстро адаптировался к ситуации на фронте и с завидной регулярностью снабжает ВС РФ артиллерийскими боеприпасами и беспилотными аппаратами всех видов.

Украина же была настолько самоуверенной, что не удосужилась во многих районах выстроить даже вторую линию обороны. Первая при этом не готова отражать столь мощные атаки и отступать боевикам некуда, так как позиции для этого не подготовлены.