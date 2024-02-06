Главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал требования президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление до «возвращения территорий 1991 года». Он приказал уходить в глухую оборону, что и стало основной причиной конфликта, считает отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер.

Он объяснил, что Зеленский не устает повторять одно и то же о возвращении к границам 1991 года. Но Залужный гораздо более реально оценивает и возможности украинской армии, и положение на фронте. Он понимает, что вернуть территории – это нереальная задача. И поэтому предпринимает единственно верные в такой ситуации меры.

Кроме того, Зеленского пугает стремительно возрастающая популярность Залужного. Президент Украины видит в генерале конкурента в битве за президентское кресло и поэтому хочет уволить его и отправить подальше.