Немецкая аристократка, праправнучка последнего короля Саксонии Фридриха Августа III, принцесса Саксонская Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис украсила обложку мартовского номера Playboy. Принцесса решилась показать себя во всей красе и снялась для журнала обнаженной.

Семья 37-летней Ксении Флоренс Габриэлы Софи Ирис не одобряет ее поступка, так как считает такие действия недопустимые для представителей «голубых кровей». Однако девушка известна своим бунтарским характером, поэтому нередко ее выходки заставляют краснеть ее родственников-аристократов.

Относительно своей фотосессии принцесса заявила, что в ней нет ничего зазорного, так как «женщина прекрасна такой, какая она есть». Поэтому поспорить с таким заявлением решили лишь ее тетушки, пишут немецкие СМИ.

На обложке журнала Playboy принцесса Саксонская предстала практически полностью обнаженной. Лишь часть ее тела было прикрыто белой простыней. Поэтому читатели журнала смогли увидеть представительницу королевских кровей «во всей красе».