Тысячи украинцев погибают в «мясорубке», в которую из отправляют по приказу украинского президента В. Зеленского. Их гибелью он приносит «жертву богу войны». С таким заявлением выступил на заседании ООН российский постпред В. Небензя.

Небензя сообщил присутствующим, что Зеленский «втянулся» в игры, которые Запад устраивает против России, и упустил шанс разрешить ситуацию мирным путем. Запад намеренно «науськивал» киевский режим отказываться от диалога с Россией и настоятельно не рекомендовал подписывать стамбульские договоренности, напомнил Небензя.

Зеленский подписал закон, который запрещает вести переговоры с Москвой, обрекая десятки тысячи «молодых и не очень» мужчин Украины на верную погибель. Зеленские бросает их «в топку», отправляет в «мясорубку», тем самым он приносит «кровавую жертву богу войны», сказал Небензя.