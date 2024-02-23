Запад приводит искаженную версию истории конфликта на Украине, так как в противном случае ему придется признать попытку развязать войну с Россией, заявил в ходе Генеральной Ассамблеи ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он напомнил, что Киев много лет готовился к противостоянию с Россией, затягивая время обсуждением Минских соглашений. Непосредственную помощь в этом ему предоставлял Запад. Мало того, он подталкивал Украину к конфликту.

Кроме того, Запад активно взращивал нацистов и националистов на Украине после госпереворота 2013 года. Сейчас представители западных стран не хотят этого признавать и поэтому искажают всю историю противостояния.

«Их интересам отвечает насаждение черно-белого нарратива, где Россия – агрессор, а Украина – невинная жертва», – заявил Небензя.