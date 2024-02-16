Чемпионка мира по боксу 47-летняя Наталья Рагозина рассказала журналистам, что планирует вернуться на телевидение. Она собирается принять участие в проекте «Удивительные люди», став одним из членов жюри. Также судьями проекта станут Александр Пушной, Евгений Папунаишвили, Василий Ключарев. Ведущим шоу станет Артем Варгафтик.

По словам Рагозиной, год назад она сомневалась по поводу участия в данном проекте, так как ее дочка была еще совсем маленькой. Однако ее супруг Вадим поддержал эту затею и посоветовал соглашаться. Но в семье Рагозиной случилась трагедия – Вадим скоропостижно скончался, и Наталья долго пребывала в трауре. Но теперь она все же решилась вернуться на телевидение, так как этого хотел бы ее покойный супруг. По словам спортсменки, работа стала для нее средством борьбы с депрессией.