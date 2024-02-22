В средней школе холмогорского села Кехта под Архангельском появилась парта Героя Руслана Крапивина, выпускника школы и участника СВО.

В администрации региона рассказали, что парту Героя торжественно открыли в Кехотской средней школе 22 февраля, накануне важного праздника. На парте разложили снимки и биографию Руслана Крапивина, который выпустился из школы в 2003 году. Прошла торжественная линейка, на которой присутствовали школьники, учителя, родные Героя.

Сообщается, что Руслан Крапивин родился в 1988 году в Кехте. После девятилетки поступил в новодвинский техникум. Затем работал слесарем-ремонтником. Во время участия в спецоперации Руслан Крапивин героически погиб, за что посмертно награжден Орденом Мужества. В стенах родной школы решили почтить память Героя открытием парты.