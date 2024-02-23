Из-за недостатка снарядов наблюдается обрушение фронта на всех направлениях, заявил один из иностранных наемников ВСУ в интервью киевскому изданию «Зеркало недели».
Он призвал Запад быстрее принимать решение об отправке на Украину военной помощи. Особенно острым является дефицит боеприпасов, из-за которого ВС РФ получили весомое превосходство и уверенно продвигаются вперед сразу на нескольких направлениях.
«Солдат удачи» рассказал, что родился в Южноафриканской Республике. Однако он отказался от гражданства и считает себя гражданином Великобритании.
«Мне стыдно быть западным человеком. О чем вы думаете, когда выдаете по капле и вообще прекращаете передачу Украине необходимых боеприпасов? Чего вы хотите достичь?», – поинтересовался наемник у западных политиков.