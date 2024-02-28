25 февраля в Санкт-Петербурге прошло музыкальное награждение «Золотой Граммофон». Представителям СМИ, присутствующим на мероприятии, был роздан «компромат» на популярного российского исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Соответствующие материалы оказались в распоряжении журналистов издания Passion.ru.

Данный «компромат» состоял из подборки высказываний в адрес Дронова лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. Согласно данным материалам, Киселев активно раскритиковал SHAMANа, обвиняя исполнителя в неискренности. Кроме того, он подверг критике Администрацию президента, министра культуры, один из федеральных каналов.